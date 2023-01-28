لاعب سياتل: الأهلي أو أوكلاند؟ مؤمنون بقدرتنا على التنافس أمام أي فريق

شدد جوردان موريس لاعب فريق سياتل ساوندرز الأمريكي أن الهدف هو الوصول لنهائي كأس العالم للأندية دون النظر لهوية منافسه في ربع نهائي البطولة سواء الأهلي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويستعد الفريق الأمريكي لمواجهة الفائز من الأهلي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الرابع من فبراير المقبل.

وقال جوردان موريس لموقع "فيفا بلس": "نشاهد تسجيلات لبعض مباريات هذه الفرق، وبطبيعة الحال لا نعرف الكثير عنها. سنشاهد مباراتهما السابقة في البطولة، مع العلم أن كلا منهما يحمل تحديات مختلفة. إلا أننا نركز على مبارياتنا، وعلى ما سنقوم به".

وأضاف "إننا واثقون للغاية، ومؤمنون بقدرتنا على التنافس أمام أي فريق. ويتمثل هدفنا ببلوغ المباراة النهائية والفوز بها، ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة".

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي أجاب قائلا: "إنها فرصة تحدث لمرة واحدة في العمر. مواجهة نادٍ أمريكي لفريق كهذا في كأس العالم للأندية هي برأيي حافز إضافي بالتأكيد".

وأردف "كما تمثل فرصة عظيمة لنا كي نظهر للعالم ما نحن قادرون على تحقيقه، وإظهار مستوى الدوري الأمريكي وفريقنا. تطوّر الدوري بشكل كبير، ويستهين الناس بمدى جودة الدوري الأمريكي".

وسيلتقي الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز والأهلي أو أوكلاند، في نصف النهائي من مونديال الأندية مع ريال مدريد.

وتابع "نتجه إلى كل مباراة بعقلية الفوز. ندرك أن ريال مدريد هو فريق مذهل بلاعبين عالميين. وسيكون تحديا هائلا".

وشدد "لكننا سنتوجه إلى تلك المباراة بثقة، وسنرى ما الذي سيحدث على أرض الملعب، وكيف ستسير الأمور. احتمال مواجهة ريال مدريد هو أمر مثير جدا، ولكننا لا نتجه إلى تلك البطولة من أجل تلك التجربة، بل بهدف الفوز باللقب".

وواصل عن المشاركة في البطولة كأول فريق أمريكي قائلا: "ينتابني مستوى كبير من الإثارة، إذ إنه لشرف كبير أن أمثّل أمريكا والدوري الأمريكي في هذه البطولة".

وأتم "أمر رائع أن نكون جزءا من تاريخ بطولة كأس العالم للأندية التي خاضها الكثير من اللاعبين العالميين. سبق لزميلي في المنتخب كريستيان بوليسيتش الفوز بلقب البطولة، وكنت شاهدا على ذلك، كان ممتعا مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا وإدراك أننا قد نواجه أحد طرفي النهائي في هذه البطولة".

وارتدى جوردان قميص سياتل في 169 مباراة من قبل سجل خلالها 52 هدفا وصنع 26.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الأمريكي مرتين 2016 و2019 ودوري أبطال كونكاكاف 2017.