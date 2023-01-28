عبد القادر: الأهلي يطمح لذهبية كأس العالم.. أتطلع لمواجهة كورتوا وهكذا سأحتفل مستقبلا

شدد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي على أن فريقه يتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية لكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يتطلع لمواجهة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويبدأ الأحمر أولى مبارياته في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي عام 1 فبراير المقبل.

وأجرى موقع "فيفا بلس" حوارا مع أحمد عبد القادر جناح الأهلي والذي يشارك مع الفريق للمرة الثانية في المسابقة، وسبق له التسجيل أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء الحوار كالتالي:

-ما هو الهدف الذي يتطلع الأهلي لتحقيقه في هذه البطولة؟

نتطلع إلى الميدالية الذهبية، ذاهبون إلى البطولة من أجل تقديم أفضل ما لدينا وبذل أقصى الجهد من ‏أجل الفوز بالميدالية الذهبية خلال البطولة.

لدينا طموحات كبيرة للغاية، نحن نملك ‏تاريخا مشرفا في البطولة.

-كيف ترى المباراة الأولى ضد أوكلاند سيتي؟ وهل شاهدتم مباريات له؟

نحترم فريق أوكلاند سيتي مثل أي فريق يشارك في البطولة فالكل قادر على تقديم عروض قوية، ونحن في الأهلي بشكل عام نحترم جميع المنافسين.

‏نؤمن بأن كل مباراة لها حسابات وظروف خاصة بها، وسوف نتعامل مع هذه المواجهة ‏بمنتهى الجدية والاحترام والتركيز. شاهدنا عدة مباريات لهم ولدينا فكرة واضحة عنه.‏

-حال الفوز ستواجهون سياتل ساوندرز، هل ترى أن الطريق ممهد للأهلي للذهاب بعيدا ‏في البطولة؟

لا أعتقد ذلك، فالطريق ليس سهلا بالمرة. ندرك جيدا صعوبة كل مباراة، ‏وكل مرحلة لها حساباتها الخاصة وسنتعامل معها بقوة من حيث الإعداد والأداء في الملعب.

لدينا قناعة بأن كل الفرق المشاركة في البطولة قوية وقادرة على تحقيق ‏المفاجأة، لذلك نحضر أنفسنا جيدا لهذه المواجهات الصعبة.‏

-ستشارك في كأس العالم للمرة الثانية وسبق لك التسجيل من قبل، هل تتطلع إلى إنجاز معين؟

كنت سعيدا بأول مشاركة لي وأتطلع في هذه المشاركة إلى تسجيل المزيد من الأهداف ‏ولكن يبقى الهدف الأكبر هو الوصول مع الفريق إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

‏لدينا ثقة في قدراتنا، وطموحاتنا كبيرة في تلك البطولة.‏

-لاعب تتطلع إلى مواجهته في كأس العالم للأندية؟

كورتوا حارس نادي ريال مدريد الإسباني فهو حارس مرمى كبير وعملاق، وأتمنى أن تكون ‏هناك مواجهة بيننا في الملعب، وأن يكون التوفيق حليفا لفريقي في هذه المباراة.‏

-كيف ترى مشاركة أو إمكانية مواجهة فريق كريال مدريد في البطولة؟

ريال مدريد فريق كبير ونسعى لأن تكون هذه المواجهة فعلية على أرض الواقع، ونؤمن أن ‏ذلك لن يحدث إلا إذا قدمنا أفضل ما يمكننا خلال المباراة الأولى ولو حدث ذلك سنكون ‏مطالبين بالاجتهاد أكثر للتأهل إلى مواجهة الريال، ولكن نحن نتعامل مع كل مباراة بشكل ‏مستقل ولا نستبق الأحداث، وتركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة أوكلاند ‏سيتي.‏

-هل منحكم الفوز على الزمالك في الديربي دفعة قبل السفر إلى المغرب؟ وكيف ترى دعم ‏جماهيركم؟

بالتأكيد حصلنا على دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز على الزمالك فمثل هذه المواجهات تكون مهمة للغاية وقد حققنا الفوز وابتعدنا بصدارة الدوري وهو أمر كان مهما للغاية.

دعم جماهيرنا لا غنى عنه وهو الدافع الأكبر لنا للاجتهاد وتقديم أفضل ما لدينا وهم ‏شركاء في كل ما تحقق من نجاحات ودعمهم لنا يمثل أكبر دافع لتحقيق إنجاز ‏كبير في البطولة.

-تدربت مع موسيماني وسواريش وحاليا كولر، ما هو الفارق بين الثلاثي؟

بالتأكيد كلهم أسماء كبيرة، ولكن لكل مدير فني طريقته التي تميزه وأسلوبه في العمل، وأنا ‏كلاعب لا استطيع تقييم أي مدرب. ‏

-حدثنا عن شعورك بعدما علمت بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية؟ وهل لديك طقوس ‏خاصة قبل المباريات؟

شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بمشاركة الفريق في هذه البطولة الكبيرة التي يشارك بها ‏أكبر الفرق في قارات العالم كلها، وشعرت بأن ذلك أفضل تعويض لنا بعد خسارة دوري ‏أبطال إفريقيا.

حصلنا على فرصة للتواجد في المحفل العالمي ولن نفرط في استغلالها ‏بالشكل المناسب.

أغلق عيني تماما لمدة 10 دقائق قبل كل مباراة ‏وأتخيل سيناريوهات عديدة يمكن أن تحدث خلال اللقاء، وأجهز نفسي للتعامل معها بأكثر من ‏طريقة.‏

-هل تفضل الاحتفال بطريقة معينة بعد تسجيل الأهداف؟

أحب احتفال "الثلج في عروقي"، أفضل أن يكون للاحتفال مغزى معين، وأنوي ‏الاحتفال بهذه الطريقة عند التسجيل مستقبلا.