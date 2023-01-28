فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة

السبت، 28 يناير 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - مصطفى سعد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقال مصطفى سعد لاعب الأهلي الشاب لصفوف فريقه على سبيل الإعارة.

وأصبح سعد رابع لاعب ينتقل من الأهلي لسموحة في سوق الانتقالات الجارية بعد حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي.

وانضم مصطفى سعد في الصيف الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا إلى صفوف الأهلي.

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وتواجد مصطفى سعد في قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض معسكر في الفترة من 31 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا المؤهلتين لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية الجارية رحيل أيضا عمار حمدي ومحمد محمود لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة أيضا.

في المقابل ضم الأهلي كل من: مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو".

وضم سموحة أيضا في يناير الجاري محمد الصباحي قادما من صفوف الاتحاد السكندري بالإضافة لرباعي الأهلي.

وتولى أحمد سامي مهمة الفريق السكندري عقب رحيل طارق العشري عن قيادة الفريق الفنية بعد مرور 15 جولة.

الأهلي مصطفى سعد سموحة الدوري المصري
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