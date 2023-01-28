كأس مصر - تحديد ثلاثة متأهلين إلى دور الـ32.. وخروج بتروجت

تم تحديد ثلاثة متأهلين إلى دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2022-2023.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الرابع خلال أيام 26 و28 و29 و31 يناير الجاري.

وتأهل بترول أسيوط ولافيينا ومنتخب السويس والشرقية.

وفاز بترول أسيوط على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل.

وأمطر لافيينا شباك أسمنت أسيوط بأربعة أهداف دون رد.

وفي مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف، حسم منتخب السويس تأهله على حساب بورتو السويس بنتبجة 5-4.

وانتصر الشرقية على بتروجيت بهدفين مقابل هدف واحد.

وكانت فرق دكرنس وبروكسي وطلائع الأسطول وراية قد حسمت تأهلها يوم 26 يناير الجاري.

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.