كبديل للمرة الثانية.. تريزيجيه يشارك في هزيمة طرابزون ضد هاتاي

السبت، 28 يناير 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون

خسر طرابزون سبور أمام هاتاي سبور بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري التركي.

وسجل هدفي هاتاي في المباراة كل من أيوب الكعبي وبيرتوج يلدريم بينما سجل إنيس باردي هدف طرابزون الوحيد.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" مع طرابزون في الشوط الثاني من المباراة.

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الفوز رفع رصيد هاتاي سبور للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14 بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة الـ 35 في المركز السادس.

تشكيل طرابزون سبور شهد جلوس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي.

سجل طرابزون سبور الهدف الأول مبكرا في الدقيقة التاسعة برأسية مستغلا عرضية نفذها أستانسيوس باشاكتيش.

وفي الدقيقة الـ 17 سجل بيرتوج يلدريم هدف التعادل لهاتاي ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين فقط تعادل أيوب الكعبي لهاتاي سبور بطريقة رائعة بعد مروره من مدافع طرابزون ليسدد الكرة أرضية في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف يلدريم الهدف الثاني لطرابزون بعد دقيقتين فقط برأسية بعد عرضية من لوبجانيدزي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في الدقيقة الـ 56 بدلا من إنيس باردي.

وفشل طرابزون في الدقائق المتبقية من المباراة في تسجيل هدف التعادل على الرغم من استحواذه على الكرة وسيطرته على المباراة ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

ووصل تريزيجيه مع طرابزون إلى مشاركته الـ 29 منذ بداية الموسم الحالي وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويلعب طرابزون مباراته المقبلة ضد أنتاليا سبور على ملعبه يوم 1 فبراير المقبل.

طرابزون سبور هاتاي الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه
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