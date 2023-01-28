تشكيل برشلونة - عودة أراوخو وفاتي يقود الهجوم

السبت، 28 يناير 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

برشلونة - سبتة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد جيرونا بعد قليل.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة رونالد أراوخو بعد غيابه خلال المباراة الماضية بسبب الإصابة، ويلعب فاتي كرأس حربة لتعويض غياب روبرت ليفاندوفسكي الموقوف.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - ماركوس ألونوس.

الوسط:جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينيا - أنسو فاتي - عثمان ديمبيلي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جيرونا برشلونة الدوري الإسباني
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