انتهت في الدوري - المصري (1) - (2) فاركو.. فوز في ظهور العشري الأول

السبت، 28 يناير 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

المصري - الداخلية

يلعب المصري مع فاركو على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وفاركو.

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انتهت

ق 90+2: بطاقة حمراء من نصيب إيزي إيميكا الذي عرقل مهاجم فاركو المنفرد خارج المنطقة

ق 72: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف

ق 71: جووول الثاااالث.. تصويبة صاروخية من شكري نجيب من داخل المنطقة تسكن الشباك

ق 63: شيكا يتألق ويمنع هدفا من تسديدة الجزار

ق 60: القائم يمنع هدفا للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول الثاني.. حمرون بمجهود فردي يراوغ 3 مدافعين ويسجل الثاني

ق 38: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد من حمرون.

ق 23 تسديدة قوية من عزمي غومة من داخل المنطقة يتصدى لها جاد ببراعة

ق3 فرانك إيتوجا يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد إنفراد تام بالمرمى

ق1 رزقي حمرون يسجل الهدف الأول لفاركو بعد تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

انطلاق المباراة

المصري فاركو
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