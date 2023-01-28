التشكيل - إيتوجا يقود هجوم المصري.. وعودة شيكا في المباراة الأولى للعشري مع فاركو

السبت، 28 يناير 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري

أعلن كل من حسام حسن مدرب المصري وطارق العشري مدرب فاركو تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع فاركو على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود فرانك إيتوجا هجوم المصري بدلا من الغائب مروان حمدي كما عاد حسين السيد للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية.

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام بريمن منافس الأهلي – الهلال يعلن إصابة نجمه الجديد ومدة غيابه مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو مناسب للعب تحت المجاهمين.. وموعد عودة الثلاثي المصاب خبر في الجول - اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة أزمة لجنة الانضباط

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

الحارس: محمود جاد

الدفاع: أسامة الجزار – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – حسين السيد.

الوسط: عمرو موسى – إيزي إيميكا.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي – عبد اللطيف جريندو.

الهجوم: فرانك إيتوجا.

وعاد محمد سعيد "شيكا" لحراسة مرمى فاركو في تشكيل طارق العشري الأول مع فاركو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لحوصلة على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

الحارس: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: محموج حمادة – كينجسلي سوكاري

أمامهما: أحمد فؤاد – رزقي حمرون – شكري نجيب.

الهجوم: عمرو جمال.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.

المصري فاركو الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غائبان فقط.. القوة الهجومية كاملة لمواجهة سيراميكا كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة عبد القادر: الأهلي يطمح لذهبية كأس العالم.. أتطلع لمواجهة كورتوا وهكذا سأحتفل مستقبلا فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة كأس مصر - تحديد ثلاثة متأهلين إلى دور الـ32.. وخروج بتروجت مباشر في الدوري - المصري (0) - (2) فاركو.. الـ VAR يتدخل خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل قندوسي عن الأهلي منافس الأهلي – الهلال يعلن إصابة نجمه الجديد ومدة غيابه
أخر الأخبار
تشكيل إنتر - ليس لوكاكو.. شريك آخر لـ مارتينيز في مواجهة كريمونيسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غائبان فقط.. القوة الهجومية كاملة لمواجهة سيراميكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة 38 دقيقة | الكرة المصرية
اضطراريا.. بيدري يخوض المباراة رقم 100 مع برشلونة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب سياتل: الأهلي أو أوكلاند؟ مؤمنون بقدرتنا على التنافس أمام أي فريق 42 دقيقة | أمريكا
عبد القادر: الأهلي يطمح لذهبية كأس العالم.. أتطلع لمواجهة كورتوا وهكذا سأحتفل مستقبلا ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر يعلن انضمام مصطفى سعد إلى سموحة ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - تحديد ثلاثة متأهلين إلى دور الـ32.. وخروج بتروجت ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك