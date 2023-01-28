التشكيل - إيتوجا يقود هجوم المصري.. وعودة شيكا في المباراة الأولى للعشري مع فاركو

أعلن كل من حسام حسن مدرب المصري وطارق العشري مدرب فاركو تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع فاركو على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود فرانك إيتوجا هجوم المصري بدلا من الغائب مروان حمدي كما عاد حسين السيد للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

الحارس: محمود جاد

الدفاع: أسامة الجزار – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – حسين السيد.

الوسط: عمرو موسى – إيزي إيميكا.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاسي – عبد اللطيف جريندو.

الهجوم: فرانك إيتوجا.

وعاد محمد سعيد "شيكا" لحراسة مرمى فاركو في تشكيل طارق العشري الأول مع فاركو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لحوصلة على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

الحارس: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: جيفرسون إنكادا – رامي صبري – أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: محموج حمادة – كينجسلي سوكاري

أمامهما: أحمد فؤاد – رزقي حمرون – شكري نجيب.

الهجوم: عمرو جمال.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.