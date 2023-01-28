للمرة الثالثة.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام بريمن

السبت، 28 يناير 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة فيردر بريمن.

ويلعب فولفسبورج مع فرايبورج بعد قليل ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

وشهد التشكيل جلوس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج للمرة الثالثة منذ عودته من الإصابة.

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وكان مرموش قد تعرض للإصابة في مباراة فولفسبورج الأخيرة قبل كأس العالم ضد هوفنهايم مما جعله يغيب عن معسكر منتخب مصر الأخير.

وشارك مرموش مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي في 19 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

مرموش سجل هدفا في فوز فولفسبورج على هوفنهايم بخماسية دون رد في الجولة 17 من الدوري الألماني.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف في الدقيقة 86 بعدما انطلق بالكرة من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لـ عمر مرموش مع فولفسبورج هذا الموسم خلال 18 مباراة في الدوري الألماني.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 29 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

عمر مرموش
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