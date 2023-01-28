خبر في الجول - اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة أزمة لجنة الانضباط

يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعا عاجلا من أجل مناقشة عدد من الملفات.

وعلم FilGoal.com أن أزمة لجنة الانبضاط ستكون على رأس الملفات التي سيناقشها اتحاد الكرة خلال اجتماعه.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري استقالتها يوم الخميس الماضي، وتمسكت بقرارها رغم بيان الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية المصرية المحترفة ستشكل لجنة للقيم والأخلاق مكونة من مجموعة من المستشارين والقضاة.

وستختص اللجنة بضبط أداء الوسط الكروي بلوائح وقوانين صارمة ستطبق خارج وداخل الملعب، مع رقابة ومحاسبة لكل عنصر من عناصر اللعبة إعلاميا تحديدا، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على كل من يخرج عن النص من أجل فرض الانضباط.

وطلب أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية تفعيل دور اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

فماذا سيحدث من أجل تفعيل أدوارها؟

من أجل تفعيل عمل لجنة القيم والأخلاق الجديد يجب وضعها في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

ولذلك يجب تعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة وهو ما يتم من خلال إقامة جمعية عمومية حتى يصبح عملها قانوني.

وستكون اللجنة مستقلة في عملها.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة في بيانه إنه "بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص".

ماذا حدث؟

تقدم محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته واستقالة اللجنة بالكامل. (طالع التفاصيل)

ثم أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا أعلن فيه تمسكه باستمرار لجنة الانضباط والقيم بعد قرار الاستقالة الجماعية الذي صدر اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

وأبدى رئيس لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصري لكرة القدم تمسكه بالاستقالة عقب بيان اتحاد الكرة الصادر عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ويأتي ذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية على خلفية مواجهة الزمالك ضد الأهلي في مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.

وخضع كهربا للتحقيق أمس الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه قرار استدعائه للتحقيق.

وشدد رئيس الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جماهير ناديه بعبارات وصفها بيان الزمالك بالمسيئة.

أما الأهلي فتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان النادي بتنمر وعبارات مسيئة ضد كهربا ومجلس إدارة الأهلي.

وحولت رابطة الأندية شكاوى الأهلي والزمالك إلى لجنة الانضباط لعدم اختصاصها بما يحدث خارج ملعب المباراة.

والأمر نفسه حدث مع شكوى عماد متعب نائب رابطة الأندية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.