مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو مناسب للعب تحت المهاجمين.. وموعد عودة الثلاثي المصاب

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موعد عودة ثلاثي الفريق المصاب دافيد ألابا وأوريلين تشواميني وداني كارفاخال للمشاركة مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال سوسيداد يلعبون بشكل جيد ويجب أن نحسن شوطنا الأول وبعد ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد يجب أن نلعب مباراة كاملة دفاعيا وهجوميا".

واستمر "تكرار ما حدث في 2014؟ في كرة القدم يوجد بعض اللحظات الصعبة ويجب أن تبقى هادئا في تلك اللحظات وأن تركز لأن كرة القدم تعطيك الفرصة لتعود اللحظات الجيدة بسرعة".

ورد أنشيلوتي على الانتقادات الموجهة لفريقه والتي قالت إن الفريق يفوز معتمدا على شخصيته فقط قائلا: "لقد قالوا نفس الأمر في العام الماضي، نحن نقدم كرة قدم وأحيانا نلعب بشكل جيد وأحيانا لا، ريال مدريد لديه هوية واضحة لأنه فريق يستطيع فعل الكثير من الأشياء".

وتابع "فينيسيوس يقوم بعمل شاق ويرتكب الأخطاء ويهدر الفرص ولكنه يركض كثيرا ويضع بصمته".

وعن شائعات إمكانية رحيل نجله دافيد عن الجهاز الفني لريال مدريد قال: "يريد دافيد أن يصبح مدربا ويوما ما سينجح في ذلك هو جيد جدا هنا واليوم الذي سأقوم فيه بالتوقف عن التدريب أو عندما يقرر هو سيرحل لأنه لديه القدرة على ذلك ولكن حاليا هو يقوم بعمل جيد هنا وعملنا لم ينتهي بعد".

وواصل "4-2-3-1 هي خطة تجعبني خصوصا في الجانب الدفاعي وفي بعض الأحيان مودريتش خلف المهاجمين أو أسينسيو أو حتى رودريجو الذي يحب ذلك المركز هو مناسب للعب خلف المهاجمين ونحن نفكر في الأمر لأنه لعب في الكثير من المباريات التي كانت تلك فيها طريقة لعبنا".

وعن موسم كارفاخال قال أنشيلوتي: "النصف الأول كان جيدا وتم استعداؤه لمنتخب إسبانيا والآن هو عائد من الإصابة ونحن نثق به لأنه يعتمد عليه ويمتلك الكثير من الخبرة وسيساهم في النصف الثاني من الموسم وسيكون متاحا للمباراة المقبلة مثله مثل ألابا وتشواميني".

وشدد "من الواضح حدا أن اللعب أمام جماهيرنا يساعدنا، لقد حظينا بلحظات لطيفة جدا في الموسم الماضي وقد ساعدونا في الأوقات الصعبة".

وأتم "ميليتاو لاعب جيد جدا ولديه مساحة للتطور، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم عندما يركز لأن لديه كل الصفات التي يحتاجها المدافع مثل إجادة اللعب بالكرة والتصرف في حالة واحدة ضد واحد والسرعة والقوة، هو واحد من الأفضل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة وبفارق ثلاثة عن برشلونة صاحب الصدارة.