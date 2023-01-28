انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(2) هاتاي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد هاتاي في الجولة الـ 21 من الدوري التركي.

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ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء طرازبون سبور.

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نهاية المباراة

56. دخور تريزيجيه بدلا من إنيس باردي.

ق49. جووووول الثااني لهاتاي عن طريق يلدريم برأسية متغلا عرضية من لوبجانيدزي.

ق47. جوووول رائع من أيوب الكعبي بعد استلام ومرور من المدافع ليسدد الكرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17. هدف غير محتسب لهاتاي عن طريق بيرتوج يلدريم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق9. جووول أول لطرابزون سبور عن طريق إنيس باردي برأسية من فوق حارس المرمى مستغلا كرة طولية نفذها أسنتاسيوس باكاشيتاش.

بداية المباراة