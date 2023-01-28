للمرة الثانية على التوالي.. تريزيجيه على دكة بدلاء طرابزون لمواجهة هاتاي

أعلن عبد الله أفتشي مدرب طرابزون سبور تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة هاتاي سبور بعد قليل.

ويلعب طرابزون مع هاتاي سبور بعد قيل في الجولة الـ 21 من الدوري التركي.

وشهد التشكيل جلوس محمود حسن "تريزيجيه" على دكة بدلاء طرابزون للمباراة الثانية على التوالي.

وكان تريزيجيه قد شارك في المباراة الماضية لطرابزون ضد إسنطبول سبور وسجل هدفين ألغي إحداهما لوجوده في حالة تسلل.

وجاء تشكيل طرابزون كالتالي:

الحارس: أوجورتشان شاكير

الدفاع: برونو بيريس – مارك بارترا – فيتور هوجو – إفرين إلمالي

الوسط: مانوليس سوبيس – يوسف يازيتشي – إنيس باردي

الهجوم: دجانيني – ماكسيميليانو جوميز – أنستاسيوس باكاشيتاش.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون حتى الآن في 28 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويحتل طرابزون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة.