خبر في الجول – الداخلية يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

يستعد علاء عبد العال للعودة مجددا لتولي تدريب نادي الداخلية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة نادي الداخلية أتمم اتفاقه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى عبد العال تدريب نادي الداخلية خلفا لرضا شحاتة الذي قاد الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وسيبدأ علاء عبد العال مهمته مع نادي الداخلية يوم الإثنين المقبل، إذ حصل الفريق على راحة لمدة يومين عقب مباراة الإسماعيلي.

وتولى علاء عبد العال تدريب طلائع الجيش في أول 3 جولات من الدوري، وتعادل مع الداخلية سلبيا ثم فاز على إنبي 2-1، قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري 3-1.

وسبق وأن قاد علاء عبد العال فريقي الداخلية بين عامي (2008-2016) والمرة الثانية بين عامي (2017-2019).

كما قاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية وأسوان السابق، نادي إسترن كومباني في الموسم الماضي قبل أن يهبط الفريق للدرجة الأدنى.

وخسر الداخلية على يد الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وقاد رضا شحاتة نادي الداخلية خلال 16 مباراة بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين وخسر 7 مباريات وتعادل في مثلهم.

ويحتل نادي الداخلية المركز الـ15 برصيد 13 نقطة جمعهم خلال 16 مباراة بالموسم الحالي.