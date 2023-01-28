الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى المغرب

استأنف الأهلي مرانه صباح اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي فرع الجزيرة.

وخاض الأهلي مرانه الأخير قبل التوجه للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين قبل المران البدني الذي خاضه اللاعبين تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي محمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمد هاني جاهز للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأحاطت الشكوك خلال الساعات الماضية بموقف ثلاثي الأهلي وجاهزيته من الناحية الطبية لخوض مونديال الأندية قبل أن يتأكد جاهزيتهم التامة.

وبات جميع لاعبي الأهلي جاهزين للسفر إلى المغرب ما عدا لاعب واحد تدور الشكوك حول جاهزيته وهو أحمد نبيل "كوكا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر الكشف عن القائمة النهائية للفريق بعد السفر إلى المغرب.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

واختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في آخر مباريات الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.