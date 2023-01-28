سبب غياب علي معلول عن جلسة تصوير البدلة الرسمية للأهلي قبل السفر للمغرب

أعلن نادي الأهلي عن بدلته الرسمية والتي سيرتديها اللاعبين خلال مشاركته في كأس العالم للاندية.

ونشر الاهلي جلسة تصوير للاعبين بالبدلة قبل والتي أنتجتها شركة كونكريت.

وشهدت الجلسة غياب علي ملعول لاعب الفريق بسبب تواجده في تونس أثناء التقاطها.

وكان معلول قد حصل على فترة راحة سافر خلالها لتونس عقب مواجهة الزمالك وغاب على أثرها عن مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري.

وعاد معلول للتدريبات أمس الجمعة بشكل طبيعي استعدادا للسفر مع الأهلي للمغرب.

ويسافر الأهلي اليوم للمغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل وفي حالة تحقيق الفوز سيواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية في نصف النهائي ضد ريال مدريد في حال حقق الفوز في أول مباراتين.