خبر في الجول – ثلاثي الأهلي جاهز لكأس العالم للأندية.. وشكوك حول لاعب وحيد

السبت، 28 يناير 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي

تستعد بعثة النادي الأهلي للسفر إلى للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي محمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمد هاني جاهز للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
بلحاج: أتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك.. وحقيقة عرض بيراميدز أمير مرتضى: نحاول ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات.. قيمة انتقال سامسون وفرصة أسامه نبيه أكي: الفوز على أرسنال يمنحنا الثقة.. وهالاند كان سعيدا بعد هدفي وكيل أوباما: من حق الحزم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مبلغ يليق بالزمالك

وأحاطت الشكوك خلال الساعات الماضية بموقف ثلاثي الأهلي وجاهزيته من الناحية الطبية لخوض مونديال الأندية قبل أن يتأكد جاهزيتهم التامة.

وبات جميع لاعبي الأهلي جاهزين للسفر إلى المغرب ما عدا لاعب واحد تدور الشكوك حول جاهزيته وهو أحمد نبيل "كوكا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر الكشف عن القائمة النهائية للفريق بعد السفر إلى المغرب.

وقرر كولر السفر بلاعبين لن يتواجدوا ضمن قائمة الـ 23 لاعبا المقرر أن يعلن عنهم بشكل رسمي يوم 30 يناير قبل مباراة أوكلاند بيومين.

واختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في آخر مباريات الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي.

الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
خبر في الجول – الداخلية يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى المغرب سبب غياب علي معلول عن جلسة تصوير البدلة الرسمية للأهلي قبل السفر للمغرب بلحاج: أتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك.. وحقيقة عرض بيراميدز أمير مرتضى: نحاول ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات.. قيمة انتقال سامسون وفرصة أسامه نبيه مواعيد مباريات السبت 28 يناير - المصري ضد فاركو.. والدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي أسوان يضم ثنائي شباب الأهلي حسام أشرف لـ في الجول: سبب تفضيلي الانتقال لـ البنك الأهلي.. وأريد أن أكون مهاجم الزمالك الأول
أخر الأخبار
للمرة الثانية على التوالي.. تريزيجيه على دكة بدلاء طرابزون لمواجهة هاتاي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الداخلية يتمم اتفاقه مع علاء عبد العال لتدريب الفريق 18 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى المغرب 19 دقيقة | الكرة المصرية
سبب غياب علي معلول عن جلسة تصوير البدلة الرسمية للأهلي قبل السفر للمغرب ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – ثلاثي الأهلي جاهز لكأس العالم للأندية.. وشكوك حول لاعب وحيد ساعة | الكرة المصرية
بلحاج: أتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك.. وحقيقة عرض بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: نحاول ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات.. قيمة انتقال سامسون وفرصة أسامه نبيه ساعة | الكرة المصرية
وكيل أوباما: من حق الحزم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مبلغ يليق بالزمالك 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك