بلحاج: أتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك.. وحقيقة عرض بيراميدز

السبت، 28 يناير 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - أسوان

شدد أحمد بلحاج لاعب أسوان على أنه يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك ولا يمانع الانضمام لأي فريق من الغريمين.

أحمد بلحاج

النادي : أسـوان

أسـوان

وقال بلحاج عبر قناة إم بي سي مصر: "عقدي مع أسوان يمتد لموسمين وأحلم باللعب للأهلي أو الزمالك وليس لدي مشكلة في اللعب لأي فريق حتى الرجاء أو الوداد".

وتابع "لا أعلم شيء عن وجود عرض من بيراميدز لضمي وهذا الأمر يخص النادي فقط ولا أتدخل في الأمر".

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واستمر "لم أكن أميل لأي فريق في الدوري المصري قبل الانضمام لأسوان ولكن فقط كنت أشاهده لأنني أحب كرة القدم".

وواصل "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مصر مثل قفشة وزيزو ورمضان صبحي".

وانضم بلحاج لأسوان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق لإسكيلاديس الأندوري.

وشارك اللاعب المغربي صاحب الـ 25 عاما مع أسوان حتى الآن في 18 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

أحمد بلحاج أسوان الزمالك الأهلي بيراميدز
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