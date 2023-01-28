أمير مرتضى: نحاول ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات.. قيمة انتقال سامسون وفرصة أسامه نبيه

السبت، 28 يناير 2023 - 12:42

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عن محاولة الزمالك ضم ناصر منسي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضم ناصر منسي قادما من صفوف البنك الأهلي لمدة 5 مواسم.

وقال منصور عبر قناة الزمالك" نحاول ضم ناصر منسي منذ 3 سنوات حينما كان لاعبا في بيراميدز. اللاعب يقدم مردودا مميزا خلال السنوات الأخيرة ولكنه مظلوم إعلاميا وغير معروف جماهيريا. أثق في قدرته على صناعة الفارق في هجوم الزمالك"

وأضاف "ناصر منسي زملكاوي وكان دائم التحدث معي في كل فترة انتقالات وأبلغني في أكثر من مرة عن رغبته في اللعب لنادي الزمالك".

ناصر منسي (25 عاما) يلعب في مركز قلب الهجوم، وبدأ مسيرته في صفوف الداخلية ليلعب 28 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع مثلها.

انتقل بعدها ناصر إلى صفوف بيراميدز ولعب بقميصه 24 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

وخرج اللاعب معارا موسمين إلى طلائع الجيش، ليسجل 16 هدفا وصنع خمسة آخرين في 58 مباراة.

وأخيرا، انتقل ناصر إلى البنك الأهلي في يناير 2022، ليسجل 14 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 37 مباراة.

وسجل ناصر منسي هدفا وصنع آخر في 10 مباريات لعبها هذا الموسم مع البنك الأهلي.

وشدد "لا يمكننا تقييم لاعب بعد 4 أو 5 مباريات ثم نتحدث عنه بشكل سلبي. أحمد مصطفى "زيزو" انضم للزمالك في يناير 2019 ولكنه توهج وانفجر في الموسم الثالث له مع الفريق وكذلك إمام عاشور والونش الذي بات أفضل مدافع في مصر بعد سنتين من الهجوم عليه ووصفه بالمتهور".

وواصل "سامسون أكينيولا كلف الزمالك 13 مليون جنيه فقط وهو لاعب مواليد 2000 ويحتاج الدعم بعدما جاء لخوض تجربة جديدة في أجواء مختلفة. لم أتعاقد مع لاعب كرة سلة لدعم فريق الكرة بحث عن عناصر مميزة أو لديها الموهوبة وتحتاج ظروفة مناسبة للتوهج".

وأكمل "إبراهيما نداي تعرض لإصابة قوية ودخل في أزمات عديدة مع الجهاز الطبي لرغبته في العودة سريعا لأنه يشعر بالضغط الجماهيري ويريد المشاركة لكننا رفعنا هذا الضغط عن عاتقه وأبلغناه أنه سيشارك في الوقت المناسب".

واختتم "أشكر فيريرا على الفترة التي قضاها والمعجزة التي حققها الموسم الماضي، لكنه كان يستعين بجهازه المعاون الأجنبي بشكل أكبر وهذا ما دفع أسامه نبيه لطلب الرحيل أكثر من مرة والآن حان الوقت لمنحه الفرصة لما يملكه من خبرات وشخصية ورؤية".

وأعلن نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون الأجنبي، وخلفه أسامة نبيه.

ويستهل نبيه مشواره التدريبي مع الزمالك بلقاء فيوتشر غدا الأحد لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

أمير مرتضى منصور الزمالك سامسون أكينيولا
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