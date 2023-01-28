وكيل أوباما: من حق الحزم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مبلغ يليق بالزمالك

السبت، 28 يناير 2023 - 12:16

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

كشف حازم فتوح وكيل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك المعار إلى الحزم السعودي عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح لفريقه الحالي ضمه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

يوسف أوباما

النادي : الحزم

الحزم

وسجل أوباما هدفا وتسبب في آخر خلال ظهوره الأول مع الحزم ضد جدة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وقال فتوح عبر قناة إم بي سي مصر: "أوباما فضل الرحيل عن الزمالك لاستعادة مستواه لأنه لم يحصل على فرصة مع جوسفالدو فيريرا الذي تكن خطته تشمل الاعتماد على صانع ألعاب".

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لم ننظر إلى تجربة الحزم كناد في الدرجة الثانية، هو فريق كبير وطلب ضم أوباما قبل سنة ونصف أثناء فترة رئاسة حسين لبيب وحتى الموسم الماضي كان يلعب في الدرجة الأولى".

واستمر "دوري الدرجة الثانية في السعودية قوي جدا وكل فريق يمتلك لاعب دولي على الأقل مثل رايس مبولحي حارس الفيصلي ومنتخب الجزائر والحزم من الفرق التي تنافس على الصعود".

وتابع "عقد الإعارة يحتوي على بند بيع نهائي من حق الحزم تفعيله بعد 6 أشهر وقيمة الصفقة تليق باسم الزمالك ويوسف أوباما".

وأضاف "أوباما كان يمتلك عدة عروض من الدوري المصري أبرزها الاتحاد السكندري قبل الانضمام للحزم".

ورفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

يوسف إبراهيم أوباما الحزم حازم فتوح الزمالك
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