أكي: الفوز على أرسنال يمنحنا الثقة.. وهالاند كان سعيدا بعد هدفي

يرى ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي أن فريقه كان بحاجة ماسة للفوز على أرسنال في كأس إنجلترا.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ناثان أكي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وقال صاحب هدف المباراة الوحيد: "من الجيد أن نحقق الفوز ونتأهل أمام خصم صعب. الفوز على فريق بحجم أرسنال خاصة في ظل الحالة الجيدة التي يمرون بها، سيمنحنا الثقة بقادم المباريات."

وشدد "بداية المباراة كانت صعبة، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل وأعتقد أننا نستحق الفوز".

وعن زميله إيرلينج هالاند أوضح "هالاند يقدم إضافة كبيرة للفريق في موسمه الأول ويبحث دائما عن مصلحة الفريق أولا، لقد كان سعيدا بهدفي".

ونجح ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي في تسجيل هدف فوز فريقه في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مات تيرنير حارس أرسنال في التصدي لها.