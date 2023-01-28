جوارديولا: حققنا الأهم أمام خصما صعبا

السبت، 28 يناير 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب أرسنال بعد مباراة صعبة.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ناثان أكي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

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وقال جوارديولا عقب المباراة: "واجهنا خصما صعبا، لقد صعبوا علينا مجريات اللعب لكننا حققنا الأهم وفزنا بالمباراة".

وأضاف "نملك لاعبين رائعين، لقد شاهدنا أكي (ناثان أكي) لقد استطاع الحد من خطورة ساكا وسجل هدف الفوز، كمدرب أود دائما امتلاك لاعب بهذه الجودة. الجميع سعيد له".

وواصل "جوليان ألفاريز أيضا يتحرك بشكل ممتاز، ومساهمته للفريق مهمة للغاية، بشكل عام حققنا مكاسب عديدة".

ونجح ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي في تسجيل هدف فوز فريقه في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مات تيرنير حارس أرسنال في التصدي لها.

مانشستر سيتي أرسنال سيتي ، جوارديولا
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