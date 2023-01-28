مواعيد مباريات السبت 28 يناير - المصري ضد فاركو.. والدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباريات اليوم الثاني للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المصري × فاركو.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال بيتيس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس1.

إشبيلية × إلتشي.. 7:30 - بي إن سبورتس1.

جيرونا × برشلونة.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس بريميوم1.

قادش × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × سامبدوريا.. 9:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1.

كريمونيسي × إنتر.. 7:00 مساء - أبوظبي بريميوم 1.

إمبولي × تورينو.. 4:00 مساء - أبوظبي بريميوم 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × إينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

فرايبورج × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

هيرتا برلين × يونيون برلي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

فيردر بريمين × فولفسبورج.. 4:30 مساء.

الدوري الفرنسي

أوليمبيك مارسيليا × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

تروا × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ريدنج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

بريستون × توتنام.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

ساوثامبتون × بلاكبول.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

فولهام × ساندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إبسويتش تاون × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

والسال × ليستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

أكرينجتون × ليدز يونايتد.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس مصر

لافيينا × أسمنت أسيوط.. 2:00 مساء.

بترول أسيوط × مصر للمقاصة. 2:00 مساء.

بورتو السويس × منتخب السويس. 2:00 مساء

بتروجت × الشرقية. 2:00 مساء.

الدوري التركي

هاتاي سبور × طرابزون سبور.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

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