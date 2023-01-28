تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد

السبت، 28 يناير 2023 - 01:37

كتب : FilGoal

الدنمارك - بطولة العالم لكرة اليد

تأهل منتخبا الدنمارك وفرنسا لنهائي بطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة في السويد وبولندا.

وتفوق منتخب الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 26-23.

واستفاد منتخب الدنمارك من تفوقه في الشوط الأول بنتيجة 15-10، وفي الشوط الثاني تقدمت إسبانيا بنتيجة 13-11 لكنها لم تكن كافية للعودة في اللقاء.

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وتفوق منتخب فرنسا على السويد مستضيفة البطولة بنتيجة 31-26.

وتفوق الديوك بنتيجة 16-12، وفي الشوط الثاني تقدم بنتيجة 15-14.

ويتكرر نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بين الدنمارك وفرنسا.

وحصد حينها منتخب فرنسا ذهبية الأولمبياد على الدنمارك بنتيجة 25-23.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل في التاسعة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويأمل منتخب الدنمارك حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه وعلى التوالي.

فيما يأمل منتخب فرنسا حصد اللقب للمرة السابعة إذ حصدها الديوك من قبل 6 مرات آخرها 2017.

مصر على المركز السابع

ويلعب منتخب مصر ضد المجر الذي خسر أمام النرويج.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وأيضا قنوات الكأس.

ويتولى التعليق على المباراة خالد خيري.

فرنسا الدنمارك بطولة العالم لكرة اليد
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