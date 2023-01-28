أسوان يضم ثنائي شباب الأهلي

أعلن نادي أسوان ضم ثنائي شباب الأهلي أحمد أشرف ومحمد حمدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وانضم أحمد أشرف لاعب وسط الملعب مواليد 2001 ومحمد حمدي لاعب وسط مهاجم مواليد 2003.

وأصبح ثنائي الأهلي سادس وسابع صفقات زهرة الجنوب في سوق الانتقالات الشتوية.

وسبق أن ضم أسوان كل من محمود فهمي من المقاولون العرب وبلال السيد من الاتحاد وعلاء سلامة من فاركو وسيف العجوز من الجونة وجميعهم على سبيل الإعارة.

والمغربي عماد الكابو البالغ من العمر 22 عاما لمدة موسم ونصف، قادما من فريق سانتا كولوما الأندوري.

ويحتل أسوان المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

وحقق زهرة الجنوب الفوز في 5 مباريات وتعادل 4 و7 خسارة.

وتأهل الفريق لدور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي أسوان في الجولة 17 من الدوري مع الداخلية في الخامس من فبراير المقبل.