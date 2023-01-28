فرج عامر يكشف سبب ضم مؤمن زكريا لـ سموحة.. وموقف شبانة من العود لـ الزمالك

السبت، 28 يناير 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا مع سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب ضم مؤمن زكريا إلى الجهاز الإداري لفريق سموحة.

وأعلن فرج عامر ضم مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق للجهاز الإداري لفريق سموحة.

وقال فرج عامر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مؤمن زكريا أول لاعب وقع لسموحة بعد التأهل للدوري الممتاز ولكن الصفقة لم تكتمل".

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وأضاف "علاقتنا ممتازة مع مؤمن زكريا ونتواصل معا بشكل مستمر ونأخذ رأيه في بعض صفقات سموحة ورصيده كبير لدينا".

وواصل "انضمام محمد مغربي لسموحة بدون مقابل لأول 6 شهور ودون أن نتحمل راتبه، وإذا أكمل الموسم المقبل معنا سندفع للأهلي مليون جنيه".

وأكمل "إعارة محمود شبانة من الزمالك لم تنقطع حتى الآن واللاعب مستمر معنا".

وأتم تصريحاته "طموحي مع سموحة أن يكون الفريق في المنطقة الدافئة بنهاية هذا الموسم".

سموحة فرج عامر محمود شبانة
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