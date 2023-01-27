كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال

حقق الأهلي والزمالك والاتحاد الفوز في الجولة التاسعة من الدوري السوبر لكرة السلة رجال.

وانتصر الأهلي على المصرية للاتصالات بنتيجة 84-44.

وحافظ الأهلي على الصدارة برصيد 18 نقطة، بينما لا زال المصرية للاتصالات في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

فيما فاز الزمالك بنتيجة 73-68 على الجزيرة.

ووصل رصيد الأبيض لـ 15 نقطة في المركز الثالث، ويتواجد الجزيرة في المركز الخامس.

وتفوق الاتحاد بنتيجة 71-57 على سموحة.

وظل الاتحاد ثانيا برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

وفاز طلائع الجيش بنتيجة 89-75 على مصر للتأمين.

ويظل الطلائع رابعا برصيد 12 نقطة.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.