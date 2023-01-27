خبر في الجول - تحرك أخير من الأهلي تجاه سوزا.. ومحاولة لإقناع كولر بضم مهاجم آخر
الجمعة، 27 يناير 2023 - 22:00
كتب : أحمد الخولي
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