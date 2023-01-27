المصري يتعاقد مع ثنائي الفيوم

الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

واصل المصري تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم المصري إجراءات التعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وأعلن المصري تعاقده مع ثنائي نادي الفيوم لمدة 4 مواسم ونصف الموسم وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص بهما.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم تعاقده مع سعيد كمال مقابل 800 ألف جنيه.

فيما ضم مازن عزام مقابل 400 ألف جنيه، لينضم الثنائي مقابل مليون و200 ألف جنيه حصل عليهم نادي الفيوم.

ويشغل سعيدو صاحب الـ24 عاما مركز قلب الدفاع.

فيما يجيد مازن عزام صاحب الـ21 عاما مركز الظهير الأيمن.

وكان المصري قد ضم الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

كما ضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة عقب مرور 15 جولة.

ومنذ خسارة الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة العاشرة لم يخسر المصري تحت قيادة حسام حسن في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وحقق المصري فوزين متتاليين على الاتحاد والداخلية بينما تعادل في ثلاث مباريات متتالية ضد كل من الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر.

المصري الفيوم
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