خطوة جديدة من اتحاد الكرة لتطوير الحكام

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة بهدف تطوير المنظمومة التحكيمية.

وبدأت لجنة الحكام بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، تنظيم معسكرات لتطوير أداء الحكام والارتفاع بدرجة جاهزيتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم فاروق بمقترح إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة ثلاثة معسكرات لحكام الدرجة الأولى تحت 35 عاما، ومعسكر للحكمات المصريات، ووافق المجلس على المقترح.

واستضافت منطقة الإسكندرية برئاسة عامر حسين معسكرين لحكام الوجه البحري تحت 35 عاما، ومعسكر آخر للحكمات المصريات، بينما تستضيف جامعة بني سويف معسكر حكام الوجه القبلي تحت 35 عامًا.

وشملت المعسكرات التي أقيمت محاضرات نظرية وعملية للحكام، وشرح لمختلف مواد قوانين التحكيم.

وكذلك شملت المعسكرات استعراض لأبرز الحالات التحكيمية في مسابقات "القسم الثاني" وأبرز الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيز الحكام بالشكل الأمثل خلال المراحل المتبقية من عمر المسابقات.

يذكر أن مارك كلاتنبرج تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام المصرية يوم الثلاثاء الماضي، ليعلن اتحاد الكرة قبولها يوم الأربعاء.

ويبحث اتحاد الكرة حاليا عن رئيس جديد للجنة الحكام فيما تبقى من الموسم.