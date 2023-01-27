كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع
الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:36
كتب : FilGoal
تغلب منتخب النرويج على المجر بنتيجة 33-25 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في كأس العالم لكرة اليد.
ويلعب منتخب النرويج ضد ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.
بينما يلعب منتخب المجر الخاسر أمام مصر التي خسرت من ألمانيا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.
وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي.
وتقام مباراة مصر والمجر يوم الأحد في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
على جانب آخر تأهل منتخب الدنمارك إلى المباراة النهائية بعد التغلب على إسبانيا بنتيجة 26-23، ليلعب ضد الفائز من فرنسا والسويد صاحبة الأرض.
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