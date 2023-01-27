كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع

الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

المجر والنرويج

تغلب منتخب النرويج على المجر بنتيجة 33-25 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في كأس العالم لكرة اليد.

ويلعب منتخب النرويج ضد ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

بينما يلعب منتخب المجر الخاسر أمام مصر التي خسرت من ألمانيا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

أخبار متعلقة:
كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق يد - موعد مباراة مصر أمام ألمانيا في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي.

وتقام مباراة مصر والمجر يوم الأحد في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

على جانب آخر تأهل منتخب الدنمارك إلى المباراة النهائية بعد التغلب على إسبانيا بنتيجة 26-23، ليلعب ضد الفائز من فرنسا والسويد صاحبة الأرض.

منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم انتهت بطولة العالم لليد - مصر (34)-(35) ألمانيا يد - موعد مباراة مصر أمام ألمانيا في بطولة العالم.. القنوات الناقلة والمعلق كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية انتهت كرة يد - مصر (22)-(26) السويد.. نهاية المباراة كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي
أخر الأخبار
لمزيد من الأمان الدفاعي.. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف قاتل في كوت ديفوار.. الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 19 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - تحرك أخير من الأهلي تجاه سوزا.. ومحاولة لإقناع كولر بضم مهاجم آخر 43 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يتعاقد مع ثنائي الفيوم 45 دقيقة | ميركاتو
خطوة جديدة من اتحاد الكرة لتطوير الحكام 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إنجلترا - سيتي (0)-(0) أرسنال.. فرصة خطيرة من دي بروين 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع ساعة | كرة يد
ما لم يحققه أحد من قبل.. محمود علاء رجل مباراة المقاولون والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك