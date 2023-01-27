ما لم يحققه أحد من قبل.. محمود علاء رجل مباراة المقاولون والاتحاد
الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:19
كتب : إسلام أحمد
حصد محمود علاء جائزة رجل مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في الجولة 16 من الدوري المصري.
محمود علاء
النادي : الاتحاد السكندري
وفرض زعيم الثغر التعادل على ذئاب الجبل في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.
وتساوى علاء مع كل من: مروان حمدي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وعبد الرحيم دغموم في الفوز بجائزة المباراة برصيد 3 مرات هذا الموسم.
وأصبح علاء أول لاعب في الدوري المصري يحصد الجائزة في 3 مباريات متتالية، بعدما حققها خلال مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود.
ماذا قدم محمود علاء ضد المقاولون؟
دقائق: 90
لمس الكرة: 42
دقة تمرير: 59%
تمريرات صحيحة: 20 من 34
عرقلة ناجحة: 2 من 2
تشتيت الكرة: 2
استعادة الكرة: 10
فوز بصراعات أرضية: 3 من 3
فوز بصراعات هوائية: 2 من 2
حصول على أخطاء: 1
تعادل سلبي يحمل رقم 25 الموسم الحالي في الدوري المصري، والرابع للمقاولون العرب والثاني للاتحاد في الدوري.
ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا في الدوري منذ موسم 2014-15 بالتحديد منذ 2812 يوما.
وحصد ذئاب الجبل نقطة ظل بها رابعا برصيد 28 نقطة، وتوقفت سلسلة انتصاراته عند 5 متتالية.
بينما ظل الاتحاد سادسا لكن بفارق الأهداف عن الزمالك بعد التساوي برصيد 26 نقطة لكل فريق.
ويلتقي ذئاب الجبل مع الأهلي في الجولة المقبلة -ربما تتأجل حسب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، فيما يتسضيف الاتحاد على ملعبه فريق الإسماعيلي.