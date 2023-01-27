ما لم يحققه أحد من قبل.. محمود علاء رجل مباراة المقاولون والاتحاد

حصد محمود علاء جائزة رجل مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في الجولة 16 من الدوري المصري.

وفرض زعيم الثغر التعادل على ذئاب الجبل في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وتساوى علاء مع كل من: مروان حمدي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وعبد الرحيم دغموم في الفوز بجائزة المباراة برصيد 3 مرات هذا الموسم.

وأصبح علاء أول لاعب في الدوري المصري يحصد الجائزة في 3 مباريات متتالية، بعدما حققها خلال مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود.

ماذا قدم محمود علاء ضد المقاولون؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 42

دقة تمرير: 59%

تمريرات صحيحة: 20 من 34

عرقلة ناجحة: 2 من 2

تشتيت الكرة: 2

استعادة الكرة: 10

فوز بصراعات أرضية: 3 من 3

فوز بصراعات هوائية: 2 من 2

حصول على أخطاء: 1

تعادل سلبي يحمل رقم 25 الموسم الحالي في الدوري المصري، والرابع للمقاولون العرب والثاني للاتحاد في الدوري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا في الدوري منذ موسم 2014-15 بالتحديد منذ 2812 يوما.

وحصد ذئاب الجبل نقطة ظل بها رابعا برصيد 28 نقطة، وتوقفت سلسلة انتصاراته عند 5 متتالية.

بينما ظل الاتحاد سادسا لكن بفارق الأهداف عن الزمالك بعد التساوي برصيد 26 نقطة لكل فريق.

ويلتقي ذئاب الجبل مع الأهلي في الجولة المقبلة -ربما تتأجل حسب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، فيما يتسضيف الاتحاد على ملعبه فريق الإسماعيلي.