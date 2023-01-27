تنس طاولة – خبر في الجول.. عمر عصر يوقع لـ الأهلي للمشاركة في ختام الدوري وإفريقيا

وقع عمر عصر لاعب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة مع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عمر عصر وقع مع الأهلي للمشاركة رفقة الفريق الأحمر في المرحلة الختامية من الدوري المصري، وكذلك بطولة إفريقيا للأندية.

وفي الوقت السابق كان هناك اتفاقا بين الأهلي وعمر عصر للعب البطولة العربية مع الفريق الأحمر.

ولكن القوانين في ألمانيا تمنعه من اللعب لفريقين معا.

وفي هذه المرة سيكون عمر عصر متاحا للمشاركة مع الأهلي بعدما انتهى الموسم في ألمانيا، ولن يترك فريقه إلا خلال فترة التوقف للعب مع الأهلي ومن ثم يعود مرة أخرى.

وتنطلق بطولة الأندية الإفريقية في 1 مايو المقبل وتستمر حتى 3 من الشهر ذاته في كينيا.

ثم تبدأ كأس إفريقيا لتنس الطاولة والتي يشارك فيها منتخب مصر من 4 وحتى 9 مايو.

وبعد ذلك تنطلق الدورة المجمعة الثانية للدوري المصري في 11 مايو.