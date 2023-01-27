تنس طاولة – خبر في الجول.. عمر عصر يوقع لـ الأهلي للمشاركة في ختام الدوري وإفريقيا

الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة

وقع عمر عصر لاعب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة مع النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عمر عصر وقع مع الأهلي للمشاركة رفقة الفريق الأحمر في المرحلة الختامية من الدوري المصري، وكذلك بطولة إفريقيا للأندية.

وفي الوقت السابق كان هناك اتفاقا بين الأهلي وعمر عصر للعب البطولة العربية مع الفريق الأحمر.

أخبار متعلقة:
تنس - بعد توديع منافسات أستراليا المفتوحة.. نادال يكشف مدة غيابه عن الملاعب تنس - دجوكوفيتش بخطى ثابتة يهزم كواكود في أستراليا المفتوحة.. وخروج رود وزفيريف تنس - نادال: لم أرغب في الانسحاب.. والإصابات دمرتني ذهنيا

ولكن القوانين في ألمانيا تمنعه من اللعب لفريقين معا.

وفي هذه المرة سيكون عمر عصر متاحا للمشاركة مع الأهلي بعدما انتهى الموسم في ألمانيا، ولن يترك فريقه إلا خلال فترة التوقف للعب مع الأهلي ومن ثم يعود مرة أخرى.

وتنطلق بطولة الأندية الإفريقية في 1 مايو المقبل وتستمر حتى 3 من الشهر ذاته في كينيا.

ثم تبدأ كأس إفريقيا لتنس الطاولة والتي يشارك فيها منتخب مصر من 4 وحتى 9 مايو.

وبعد ذلك تنطلق الدورة المجمعة الثانية للدوري المصري في 11 مايو.

تنس طاولة الأهلي
نرشح لكم
كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة الأبطال.. ومروان الشوربجي وصيفا كرة طائرة - الأهلي ينتصر على بتروجت.. والزمالك يتفوق على سموحة بصعوبة اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بطولة الأبطال.. ومنافسة مصرية في السيدات كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية انتهت كرة يد - مصر (22)-(26) السويد.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
لمزيد من الأمان الدفاعي.. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف قاتل في كوت ديفوار.. الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 18 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - تحرك أخير من الأهلي تجاه سوزا.. ومحاولة لإقناع كولر بضم مهاجم آخر 43 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يتعاقد مع ثنائي الفيوم 45 دقيقة | ميركاتو
خطوة جديدة من اتحاد الكرة لتطوير الحكام 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إنجلترا - سيتي (0)-(0) أرسنال.. فرصة خطيرة من دي بروين 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – المجر تخسر من النرويج وتلاقي مصر في مباراة تحديد المركز السابع ساعة | كرة يد
ما لم يحققه أحد من قبل.. محمود علاء رجل مباراة المقاولون والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك