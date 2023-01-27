وصيف الدوري الألماني يتعاقد مع عيسى العيدوني

أتم نادي يونيون برلين الألماني إجراءات التعاقد مع الدولي التونسي عيسى العيدوني.

وظهر العيدوني بشكل جيد مع منتخب تونس في كأس العالم 2022.

وأعلن يونيون برلين تعاقده مع العيدوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من فرينكفاروزي المجري.

وانضم العيدوني لصفوف يونيون برلين حتى صيف 2026.

ووقع العيدوني على عقود انتقاله لصفوف يونيون برلين عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وكان العيدوني أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف إسبانيول الإسباني قبل إتمام انتقاله للنادي الألماني.

يونيون برلين على بعد 3 نقاط من متصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

صاحب الـ25 عاما تألق مع منتخب تونس وشارك في كل المباريات ولعب كل الدقائق الممكنة خلال 3 مباريات خاضها منتخب نسور قرطاج في كأس العالم 2022.

وظهر عيسى العيدوني بمستوى رائع خلال المباريات الـ3 وحصل على رجل مباراة تونس والدنمارك.

ويلعب العيدوني ضمن صفوف فرينكفاروزي منذ صيف 2020 ونجح في تحقيق لقبين لبطولة الدوري ولقب لبطولة كأس المجر.

وشارك اللاعب التونسي في 103 مباريات مع فريقه المجري.