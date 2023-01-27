تعادل؟ لا مشكلة.. المقاولون والاتحاد يتقاسمان النقطة

الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:04

كتب : إسلام أحمد

الاتحاد السكندري - المقاولون

تقاسم المقاولون العرب والاتحاد نقطة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري والذي أقيم على استاد المقاولون العرب.

تعادل سلبي يحمل رقم 25 الموسم الحالي في الدوري المصري، والرابع للمقاولون العرب والثاني للاتحاد في الدوري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا في الدوري منذ موسم 2014-15 بالتحديد منذ 2812 يوما.

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وحصد ذئاب الجبل نقطة ظل بها رابعا برصيد 28 نقطة، وتوقفت سلسلة انتصاراته عند 5 متتالية.

بينما ظل الاتحاد سادسا لكن بفارق الأهداف عن الزمالك بعد التساوي برصيد 26 نقطة لكل فريق.

ولم يعرف المقاولون الخسارة في الدوري خلال آخر 6 مباريات، فيما استمرت سلسلة نتائج زعيم الثغر الإيجابية بـ 4 مباريات دون خسارة.

ويلتقي ذئاب الجبل مع الأهلي في الجولة المقبلة -ربما تتأجل حسب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، فيما يتسضيف الاتحاد على ملعبه فريق الإسماعيلي.

التشكيل

تواجه الشقيقان أحمد علاء مدافع المقاولون العرب مع محمود علاء مدافع الاتحاد.

وقاد الثنائي: جون أوكلي ومامادو نياس هجوم ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

فيما قاد النيجيري أوستن أموتو هجوم زعيم الثغر بحثا عن الانتصار الثالث على التوالي.

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وصف المباراة

غاب زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد عن حضور اللقاء من أرض الملعب بسبب إيقافه لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

المباراة بدأت سريعة وتألق المهدي سليمان بإبعاد ركلة حرة مباشرة نفذها عبد الرحمن خالد لركنية في الدقيقة الثالثة.

ومرت تسديدة مامادو نياص من داخل منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى الضيوف في الدقيقة 18.

وتألق المهدي من جديد في الدقيقة 21 بإبعاد تسديدة جوزيف أوشايا لركنية.

وظهر المهدي سليمان من جديد بالتصدي لتسديدة أحمد الشيمي في الدقيقة 31.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، تصدى المهدي سليمان لتسديدة قوية من عبد الرحمن خالد من داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع لركنية.

في الشوط الثاني أجرى زوران مدرب الاتحاد تغييرين بمشاركة إبراهيم حسن وأجوستينو مابولولو بدلا من إسلام عبد النعيم وأوستن أموتو بحثا عن التنشيط الهجومي.

تغييران ظهر تأثيرهما من خلال فرصتين متتاليتين، إبراهيم حسن سدد كرة أرضية أبعدها أبو السعود بعيدا عن مرماه في الدقيقة 64.

وبعد دقيقة واحدة سدد إبراهيم حسن على الطائر أبعدها أبو السعود ببراعة لركنية.

كلا الفريقين أجرى تغييرات لم تغير من مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 89 كاد جون أوكلي أن يخطف هدفا قاتلا لذئاب الجبل، لكن تسديدته من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر للمهدي سليمان.

ورد عامر حمدي لاعب الاتحاد بفرصة خطيرة أخرى، بعدما سدد على الطائر في الدقيقة +92 من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية هشام صلاح لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وانتهت المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري.

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