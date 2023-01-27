ماركوس ألونسو مستمر مع برشلونة لموسم آخر

الجمعة، 27 يناير 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد تعاقد ماركوس ألونسو قادما حتى صيف 2024.

ماركوس ألونسو

النادي : برشلونة

برشلونة

ووضع البلاوجرانا شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو.

وانضم ألونسو في صيف الموسم الجاري لـ برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي.

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وظهر ألونسو في 19 مباراة بقميص برشلونة وسجل أول أهدافه في اليوم الأخير من عام 2022 ضد إسبانيول في الدربي.

وحقق أول ألقابه مع برشلونة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد في البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ويجيد الإسباني اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، الأمر الذي يمنحه المزيد من الخيارات الفنية للفريق.

وبدأ ألونسو (31 عاما) مسيرته مع ريال مدريد وتدرج في جميع فئات الفريق ثم رحل لبولتون الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي ومنه إلى تشيلسي في صيف 2016.

بقميص البلوز شارك في 212 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 23 وتوج بـ 6 ألقاب.

وبات ألونسو سابع صفقات برشلونة في الصيف، بعد رافينيا وجول كوني وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندريس كريستينين وهيكتور بيليرين.

ماركوس ألونسو برشلونة
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