سجل هدفين في ظهوره الأول.. أوباما يقود الحزم لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 20:36

كتب : محمود حمدي

يوسف إبراهيم أوباما

قاد يوسف إبراهيم "أوباما" نادي الحزم لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الحزم على جدة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 17 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وسجل أوباما (هدفين) وجويل تاجو أهداف الحزم، فيما أحرز جوناثان أوبوكو هدف نادي جدة الوحيد.

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أوباما سجل هدفين لنادي الحزم في ظهوره الأول بقميص الفريق.

وانضم اوباما لصفوف الحزم معارا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند بأحقية الشراء.

ورفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

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وافتتح الكاميروني جويل تاجو التسجيل لنادي الحزم عند الدقيقة الخامسة من المباراة.

وعدل اوبوكو النتيجة لنادي جدة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

واحتسب "دوري يلو" الهدف الثاني لصالح يوسف أوباما بعدما سدد في القائم وارتدت الكرة لتصطدم في حارس جدة وتسكن الشباك عند الدقيقة 53.

وأضاف أوباما الهدف الثالث لنادي الحزم والثاني الشخصي له بعد مراوغة رائعة ووضع الكرة أعلى حارس مرمى جده "لوب" في الدقيقة 77.

ويتصدر أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الحزم (الرابع).

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

يوسف أوباما الدوري السعودي
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