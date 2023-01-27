ميدو: الأهم من الروح هو التنظيم بالملعب.. وجمهور الإسماعيلي سيكون سبب بقائنا في الدوري

الجمعة، 27 يناير 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الإسماعيلي

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لـ الإسماعيلي بأداء اللاعبين ودور الجماهير عقب تحقيق الفوز على الداخلية في الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي الفوز الأول على ملعبه خلال منافسات الموسم الحالي، بنتيجة 3-1 على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية وقال أحمد حسام "ميدو" عبر أون تايم سبورتس 2: "مبروك لجمهور الإسماعيلي تستحقون الفرحة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في مباراة الداخلية".

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وشدد "الأهم من الروح هو التنظيم الذي لعبنا به، وأردنا مفاجأة الداخلية بأسلوب لعبنا بخطة 4-4-2 في الشوط الأول واستطعنا التسجيل، ثم في الشوط الثاني لعبنا بخطة 4-3-3 وأصبح محمد الشامي جناحا".

وأضاف "عمر الساعي سيكون لاعبا كبيرا لو التزم، هو لاعب شاب، وقطاع الناشئين في النادي لديه 4-5 لاعبين جاهزين للمشاركة، لكن أخاف عليهم من الضغوط في الفترة الحالية، وبالفعل أشركنا أحمد عبد الوهاب وكريم عرفات".

وأشاد ميدو بلاعبيه قائلا: "اللاعبون رجال والكل موجود حتى من كان خارج القائمة، وهذه الروح المطلوبة، ولم نفعل أي شيء بعد، نحن في موقف صعب ومشوارنا صعب ونحتاج تكاتف الجميع".

وأكمل "جمهور الإسماعيلي سيكون سبب بقائنا في الدوري، لدينا فريق جيد لكن للأسف فترة الإعداد كانت سيئة لأنه بدأ من غير مدرب وأبرم النادي صفقات لم يكن في حاجتها للاعبين في نفس المركز".

وأردف "حاولت خلق روح تنافسية بين اللاعبين في نفس المركز، والكل أصبح جاهزا".

وأتم "لدينا مباراة قوية ضد الاتحاد ونحترمه، ونأمل ونحلم بأن يكون الفوز نقطة التحول للإسماعيلي في الدوري".

الإسماعيلي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري في الدوري.

وللمرة الثانية أنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدما في مباراة في الدوري بعما تقدم بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأولى ضد إنبي وانتهت بفوز الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن.

الإسماعيلي حقق الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي له بعد 7 مباريات بدون انتصار.

كما حقق الإسماعيلي الفوز للمرة الأولى تحت قياده مديره الفني أحمد حسام "ميدو" بعد 3 تعادلات و3 هزائم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز 17 "قبل الأخير".

فيما توقف رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري.

الإسماعيلي أحمد حسام ميدو في الدوري الدوري المصري
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