حوار في الجول - مغربي: مباراة الزمالك حسمت رحيلي عن الأهلي.. وسموحة طريقي إلى المنتخب

كشف محمد مغربي مدافع الأهلي المنتقل حديثا إلى صفوف سموحة عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء والانضمام للأزرق على سبيل الإعارة.

وانتقل مغربي من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مثلما أعلن فرج عامر رئيس النادي الأزرق.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع مدافع الأهلي المنضم لصفوف سموحة.

وجاء الحوار كالآتي:

هل بدأت مسيرتك مع سموحة؟

نعم تدربت اليوم مع سموحة وكان هناك استقبال كبير لم أتوقعه من الإدارة والجهاز الفني وزملائي اللاعبين الأمر الذي جعلني أشعر بسعادة بالغة ومنحني جرعة من الثقة والتفاؤل.

وكيف جاء انتقالك لسموحة؟

كانت هناك عدة عروض من أندية كثيرة ومن بينها كان سموحة وحسم قراري مكالمة لن أنساها من المهندس محمد فرج عامر قال لي كلام جعلني أحسم الأمر تماما بالإضافة إلى رغبتي الملحة والشديدة في أن أعمل تحت قيادة أحمد سامي الذي أراه أحد أفضل المدربين على الساحة المصرية.

ما هو طموحك مع سموحة؟

سموحة فريق كبير له رصيد مميز في الدوري المصري وأتمنى أن أحقق معه بطولات وأعتقد أن تركيزنا في المرحلة القادمة سيكون على دخول المربع الذهبي في الدوري خاصة وأن الفريق حقق نتائج إيجابية للغاية في المباريات الأخيرة بالمسابقة ونملك إدارة على أعلى مستوي وجهاز فني رائع والفريق ممتلئ بالنجوم واللاعبين المميزين ولا ينقصنا أى شيء لكى نصنع الفارق ونتواجد على الساحة بقوة.

هل تشعر بالحزن للرحيل عن الأهلي؟

بالعكس أنا سعيد للغاية أنيي سأحصل على فرصة وسألعب وبعد عام ونصف سأعود للأهلي أقوى وأفضل وحصلت على الخبرات التي قيل أنها كانت السبب في عدم مشاركتي.

كولر كان يرفض رحيلك كيف أقنعته بعكس ذلك؟

مباراة الزمالك هى السبب، الفريق كان يوجد به أزمة دفاعية بسبب تعدد إصابات زملائي ومع ذلك تم استبعادي وجلست مع مارسيل كولر بعدها وقلت له أنيي أحترمه جدا ومتقبل تماما قرارته وممتن أنه متمسك بي ويراني لاعب جيد ولكن عدم الاعتماد علي في ظل ما حدث قبل القمة يؤكد أن مشاركتي ستكون صعبة جدا وبالتالي جلوسي على مقاعد البدلاء سيمثل إهدارا للوقت ويحبطني.

كما سيضيع علي فرصتي مع المنتخب الأولمبي لذلك أنا في حاجة شديدة للعب والمشاركة مع فريق مميز مثل سموحة أكتسب من خلاله الخبرات التي يريدها مني.

وبالفعل اقتنع بحديثي معه ولكنه طلب مني الانتظار معه أسبوع آخر حتى سفر الفريق لكأس العالم للأندية احتياطيا لحدوث أى ظرف طارئ قد يجعله يستعين بخدماتي فوافقته على تأجيل خطوة الأنضمام لسموحة إلى اليوم.

وكيف كان موقف إدارة الأهلي؟

الأهلي أيضا كان يرفض فكرة السماح لي بالرحيل وسيد عبد الحفيظ كان دائم الحديث معي أني لاعب مهم وسيكون لي دورا مع الفريق لكن في نهاية المطاف أقنعته أن كولر قال إنه من الصعب أن أشارك هذا الموسم تحديدا بسبب صغر سني من وجهة نظري وبالتالي المنطق والواقع يحتم خروجي وبالفعل اقتنع ووافق.

ماذا عن قطع الاحتراف للعودة للأهلي والوعود بالمشاركة؟

لا يمكن البناء على تلك الوعود لأنها كانت في مرحلة لم يكن هناك فيها مدير فني وأنا ممتن جدا وفخور أن لجنة التخطيط في الأهلي نظرت لي هذه النظرة لكن الوضع اختلف مع تولى مارسيل كولر الذي أصبح سيد القرار وهو رجل محترم دعمني ووقف بجواري ولكنه كان يرى أنني مازلت صغيرا في السن وأحتاج لبعض الوقت.

هل الرغبة في الحفاظ على مكانك في المنتخب الأولمبي سبب الرحيل للإعارة؟

بالتأكيد أنه أساس عملي أنا أتطلع بشدة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي وهو هدفي أن ألعب مع الفريق في بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وأتمنى أن أنجح في هذا ومع فريقي سموحة لأني أطمع بشدة أن أقنع روى فيتوريا هو الآخر وأن يكون لي مكانا في منتخب مصر الأول، هذا حلمي ولن أتنازل عنه.