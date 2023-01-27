فوت ميركاتو: باريس سان جيرمان يفكر في ضم مالكوم

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التفكير في ضم البرازيلي مالكوم جناح زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن أبطال الدوري يسعون لتعويض رحيل بابلو سارابيا نحو ولفرهامبتون الإنجليزي، قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية.

ويحظى الجناح البالغ 25 عاما باهتمام من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأبدى لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان اهتماما باللاعب، وهو ما قد يرشحه للانضمام للعملاق الباريس.

وأشار التقرير إلى أن الناديين ربما يتوصلا لاتفاق يقضى بانتقال لاعب برشلونة وبوردو السابق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

كما وضع باريس أيضا، ريان شرقي لاعب ليون الفرنسي والبالغ 19 عاما ضمن اهتماماته من تعزيز الخيارات الهجومية.

ويتألق مالكوم الموسم الجاري إذ سجل 15 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

مالكوم بدأ مسيرته بقميص كورينثيانز البرازيلي وتوج بلقب الدوري في 2015. وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي.

تألقه خلال موسمين مع الفريق الفرنسي وتسجيل 23 هدفا وصناعة 16 في 96 مباراة جذب إليه الأنظار.

وحسم روما صفقة انتقاله وأعلن النادي قدوم اللاعب، لكن في اليوم التالي من الصفقة حط اللاعب الرحال في مطار برشلونة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا سجل 4 وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم صوب زينيت الروسي في صيف 2020، وخلال 98 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 22 وحصد خلالها 7 ألقاب.

وفي صيف 2021 حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.