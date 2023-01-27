لأول مرة على ملعبه .. الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويغادر مؤخرة ترتيب الدوري

حقق الإسماعيلي الفوز الأول على ملعبه خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية بنتيجة 3-1 على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

وسجل محمد مخلوف وفراس شواط ومحمد الشامي أهداف الإسماعيلي، فيما أحرز مصطفى فوزي هدف الداخلية الوحيد.

الإسماعيلي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري في الدوري.

وللمرة الثانية أنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدما في مباراة في الدوري بعما تقدم بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأولى ضد إنبي وانتهت بفوز الفريق الوحيد في المسابقة حتى الآن.

الإسماعيلي حقق الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي له بعد 7 مباريات بدون انتصار.

كما حقق الإسماعيلي الفوز للمرة الأولى تحت قياده مديره الفني أحمد حسام "ميدو" بعد 3 تعادلات و3 هزائم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز 17 "قبل الأخير".

فيما توقف رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ الإسماعيلي المباراة بهجوم ضاغط على مرمى الداخلية بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى.

وأبعد محمد نجيب كرة عرضية خطيرة للإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة.

ونجح محمد مخلوف في تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي بعد عرضية متقنة من محمد عبد السميع في الدقيقة 22.

وأنقذ محمد فوزي حارس الإسماعيلي فرصة خطيرة لنادي الداخلية بعد رأسية حسين رجب.

ونجح التونسي فراس شواط في تسجل الهدف الثاني للدراويش بضرية راسية بعد تمريرة عماد حمدي في الدقيقة 41.

وحاول الداخلية تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني وأهدر مصطفى فوزي فرصة محققة بضربة رأسية.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

مصطفى فوزي مهاجم الداخلية سجل في شباك شقيقه محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

ونجح محمد الشامي الهدف الثالث للإسماعيلي من تسديدة قوية في الدقيقة 85.

وأهدر ياو أنور فرصة تسجيل الهدف الرابع في الزقت بدل الضائع وسدد في جسد حارس مرمى الداخلية.