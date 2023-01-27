مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الاتحاد.. كااادت للهدف الأول

الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

محمود علاء - أحمد علاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل الاتحاد برصيد 25 نقطة المركز السادس.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 20: تسديدة قوية من أوشايا تغالط الحارس وتخرج لركنية.

هجمات غير مكتملة

بداية اللقاء

المقاولون العرب الاتحاد الدوري المصري في الدوري المصري
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