انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الاتحاد.. تعادل سلبي
الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
فيما يحتل الاتحاد برصيد 25 نقطة المركز السادس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+3: عامر حمدي يهدر فرصة محققة للتسجيل على الطائر.
ق88: القائم الأيسر يمنع هدفا لجون أوكلي
ق 65: تصويبة صاروخية من إبراهيم حسن يتألق أبو السعود ويبعدها
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: المهدي يتألق بعد تسديدة قوية من جبنة
ق 20: تسديدة قوية من أوشايا تغالط الحارس وتخرج لركنية.
هجمات غير مكتملة
بداية اللقاء
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