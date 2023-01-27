التشكيل - لقاء الشقيقين علاء في مواجهة المقاولون العرب والاتحاد

الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

محمود علاء - أحمد علاء

يتواجه الشقيقان أحمد علاء مدافع المقاولون العرب مع محمود علاء مدافع الاتحاد في لقاء يجمع الفريقين بالجولة 16 من الدوري المصري.

ويقود الثنائي: جون أوكلي ومامادو نياس هجوم ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب بحثا عن الانتصار السادس على التوالي.

فيما يقود النيجيري أوستن أموتو هجوم زعيم الثغر بحثا عن الانتصار الثالث على التوالي.

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وجاء تشكيل ذئاب الجبل:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد عاطف – أحمد الشيمي – محمد مجلي – عبد الرحمن خالد

الهجوم: جون أوكلي – مامادو نياس

فيما جاء تشكيل زعيم الثغر:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو – خالد الغندور – محمد محمود

الهجوم: إسلام عبد النعيم – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل الاتحاد برصيد 25 نقطة المركز السادس.

الاتحاد المقاولون العرب التشكيل في الدوري الدوري المصري
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