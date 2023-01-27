كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر مع المجر.. القناة الناقلة والمعلق

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد 2023 المقام في السويد وبولندا.

وخسر منتخب مصر أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وبذلك يلعب منتخب مصر ضد المجر الذي خسر أمام النرويج.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وأيضا قنوات الكأس.

ويتولى التعليق على المباراة خالد خيري.