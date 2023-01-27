تقرير سعودي: النصر يرفع عرضه لضم مودريتش.. وريال مدريد يمنحه الضوء الأخضر

رفع نادي النصر السعودي عرضه المالي للتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب ريال ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانًا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن النصر رفع عرضه المالي للتعاقد مع لوكا مودريتش من 40 إلى 45 مليون يورو لمدة موسمين ونصف.

وشددت التقارير على أن ريال مدريد منح النادي السعودي الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية من عقد مودريتش وتسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن رودي جارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا مع مسلي آل معمر رئيس النادي بحضور كريستيانو رونالدو قائد الفريق لسحم ملف لوكا مودريتش.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسمين ونصف الموسم عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 460 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 74، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.