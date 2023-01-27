تقرير سعودي: النصر يرفع عرضه لضم مودريتش.. وريال مدريد يمنحه الضوء الأخضر

الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:29

كتب : محمود حمدي

لوكا مودريتش - سيباستيان رودي - ريال مدريد - أينتراخت فرانكفورت

رفع نادي النصر السعودي عرضه المالي للتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب ريال ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانًا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن النصر رفع عرضه المالي للتعاقد مع لوكا مودريتش من 40 إلى 45 مليون يورو لمدة موسمين ونصف.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وبلوزداد لأول مرة في الموسم.. مصطفى الخواجة رجل مباراة أسوان وطلائع الجيش هاني سعيد: خطة تعاقدات بيراميدز تسير وفق الخطة برسالة مؤثرة.. فيريرا يودع الزمالك وجماهيره

وشددت التقارير على أن ريال مدريد منح النادي السعودي الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية من عقد مودريتش وتسجيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن رودي جارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا مع مسلي آل معمر رئيس النادي بحضور كريستيانو رونالدو قائد الفريق لسحم ملف لوكا مودريتش.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسمين ونصف الموسم عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 460 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 74، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

لوكا مودريتش النصر السعودي ريال مدريد
نرشح لكم
صلاح باشا ينتقل إلى جويجليانو الإيطالي ذا أثليتك: برايتون يرفض عرض أرسنال من أجل كايسيدو بروكسي يعلن انتقاله ثنائي الفريق إلى المصري تقارير إيطالية: زانيولو رفض الانتقال إلى إنجلترا.. وهذا النادي الأقرب لضمه المدير الرياضي لـ بيشكتاش يوضح عبر في الجول حقيقة طلب استعارة الأهلي لـ موليكا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد مدافع سالزبورج بعد انضمام هدفه إلى أرسنال هداف الكاميرون يترك ليون نحو رين كالتشيو ميركاتو: مفاجأة مدوية.. ميلان ربما يضم كانسيلو من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الاتحاد.. بداية اللقاء 21 ثاتيه | الكرة المصرية
التشكيل - لقاء الشقيقين علاء في مواجهة المقاولون العرب والاتحاد 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة منتخب مصر لتحديد المركز السابع.. القناة الناقلة والمعلق 19 دقيقة | كرة يد
الولايات المتحدة تستضيف كوبا أمريكا 2024 بمشاركة 16 منتخبا 23 دقيقة | أمريكا
تقرير سعودي: النصر يرفع عرضه لضم مودريتش.. وريال مدريد يمنحه الضوء الأخضر 27 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم 36 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وبلوزداد 46 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة في الموسم.. مصطفى الخواجة رجل مباراة أسوان وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك