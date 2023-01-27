كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة مثيرة على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة كأس العالم المقامة في السويد وبولندا.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بين المنتخبين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

بدأت المباراة بتفوق منتخب ألمانيا الذي كان الأفضل وسجل العديد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 17-14 لألمانيا.

في الشوط الثاني بدأت عودة منتخب مصر بشكل تدريجي لكن منتخب ألمانيا تقدم من جديد ووصل الفارق إلى 7 نقاط.

وتعرض مهاب سعيد لاعب منتخب مصر للطرد من المباراة في الدقيقة 40.

وانتفض منتخب مصر وقلص الفارق إلى أن نجح في تحقيق التعادل بهدف سجله أحمد هشام "دودو" في الدقيقة 57 من اللقاء.

وفي الثانية الأخيرة سدد علي زين كرة صاروخية لكنها اصطدمت في العارضة وضاعت فرصة الفوز لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 30-30 وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الإضافي الأول بالتعادل 33-33.

وفي الوقت الإضافي الثاني نجح منتخب ألمانيا في التقدم 35-34، لتنتهي المباراة بخسارة مصر.

ويلعب منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ضد الخاسر من مواجهة النرويج والمجر.