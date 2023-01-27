كرة يد - مصر تخسر من ألمانيا في الوقت الإضافي بطريقة مثيرة في كأس العالم

الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:21

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر ضد ألمانيا كرة يد - حسن وليد قداح

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة مثيرة على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة كأس العالم المقامة في السويد وبولندا.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بين المنتخبين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

بدأت المباراة بتفوق منتخب ألمانيا الذي كان الأفضل وسجل العديد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 17-14 لألمانيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - نصف نهائي مكرر مجددا.. فرنسا إلى المربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا كرة يد - الحلم يتأجل.. مصر تودع بطولة العالم بالخسارة أمام السويد والانتقال للمراكز الترتيبية كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي

في الشوط الثاني بدأت عودة منتخب مصر بشكل تدريجي لكن منتخب ألمانيا تقدم من جديد ووصل الفارق إلى 7 نقاط.

وتعرض مهاب سعيد لاعب منتخب مصر للطرد من المباراة في الدقيقة 40.

وانتفض منتخب مصر وقلص الفارق إلى أن نجح في تحقيق التعادل بهدف سجله أحمد هشام "دودو" في الدقيقة 57 من اللقاء.

وفي الثانية الأخيرة سدد علي زين كرة صاروخية لكنها اصطدمت في العارضة وضاعت فرصة الفوز لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 30-30 وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الإضافي الأول بالتعادل 33-33.

وفي الوقت الإضافي الثاني نجح منتخب ألمانيا في التقدم 35-34، لتنتهي المباراة بخسارة مصر.

ويلعب منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ضد الخاسر من مواجهة النرويج والمجر.

منتخب مصر كأس العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
انتهت بطولة العالم لليد - مصر (34)-(35) ألمانيا مرتديا زي البرازيل.. الحضري يرد على أنباء أزمته مع ميكالي كرة يد - الدرع: نسعى للوصول أعلى المستويات.. وأحب عقلية منتخبنا بطولة العالم لليد - كريم هنداوي رجل مباراة مصر والبحرين بطولة العالم لليد - مصر إلى ربع النهائي بالفوز على البحرين بطولة العالم لليد - حميد رجل مباراة مصر والمغرب بطولة العالم لليد - مصر إلى الدور الثاني بفوز كبير على المغرب انتهت كأس العالم لكرة اليد - مصر (30)-(19) المغرب.. الفوز الثاني
أخر الأخبار
تكرارا لنهائي الأولمبياد.. الدنمارك تواجه فرنسا في نهائي بطولة العالم لـ كرة اليد 30 دقيقة | كرة يد
أسوان يضم ثنائي شباب الأهلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
حسام أشرف لـ في الجول: سبب تفضيلي الانتقال لـ البنك الأهلي.. وأريد أن أكون مهاجم الزمالك الأول ساعة | الكرة المصرية
بهدف في موريتانيا.. السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
فرج عامر يكشف سبب ضم مؤمن زكريا لـ سموحة.. وموقف شبانة من العود لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويتأهل في كأس إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: الظروف الصعبة جعلت التعادل أمام أسوان مُرضيا 2 ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الأولى.. الزمالك يضم ناصر منسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك