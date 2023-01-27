دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وبلوزداد

الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

باسيفيك ندابيهاوينيمانا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويستهل الزمالك مشواره القاري يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختار (كاف) طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة المباراة يتكون من: باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم ساحة.

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ويعاونه مواطنيه إيميري نيودجابو وباسكال نديمونزيجو مساعدين، والرواندي عبد الكريم تواجيرأوموكيزا حكم رابع.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي.

في حين اختار كاف: الجنوب إفريقي چوشوا روبرت منسقا عاما للمباراة، ويراقب الحكام بادارا بياتا من السنغال، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان منسق أمني.

وحدث تعديل في قائمة حكام المباراة، بعدما أعلن كاف في وقت سابق تعيين التونسي صادق السلمي حكما للمباراة.

وسبق أن أدار الحكم البوروندي مباراتين للأبيض، الأولى ضد بترو أتليتكو الأنجولي وانتهت بفوز الزمالك 1-0 في نسخة 2019.

كما شهد خسارة الأبيض في النسخة الماضية من الوداد المغربي.

وأدار باسيفيك من قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والذي انتهى بفوز الأهلي على كايزر تشيفيز بنتيجة 3-0.

وأدار البوروندي مباراة واحدة الموسم الجاري في دوري الأبطال جاءت في الدور التمهيدي الثاني وشهدت فوز المريخ السوداني على أهلي طرابلس الليبي 2-0.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

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