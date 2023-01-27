لأول مرة في الموسم.. مصطفى الخواجة رجل مباراة أسوان وطلائع الجيش

الجمعة، 27 يناير 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

مصطفى الخواجة - سموحة - كفر الشيخ

حاز مصطفى الخواجة جائزة رجل مباراة أسوان وطلائع الجيش والتي أقيمت لحساب الجولة 16 من الدوري المصري.

وفرض طلائع الجيش التعادل مع أسوان على ملعب الأخير في مباراة انتهت بنتيجة 2-2.

وسجل مصطفى الخواجة هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 46 وأدرك أسوان التعادل لاحقا.

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وبات الجيش سابع لاعب من الجيش يحصد الجائزة بعد كل من خالد قمر (2) وعبد الرحمن أسامة (2) وأحمد سمير وإسلام محارب.

ماذا قدم الخواجة أمام أسوان؟

دقائق: 90

أهداف: 1

دقة تمرير: 84%

تمريرات صحيحة: 54 من 64

صناعة فرص محققة: 2

تسديدات: 2

لمس الكرة: 83

تمريرات في الثلث الهجومي: 12

عرقلة ناجحة: 3 من 5

قطع مسار الكرة: 1

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 10

ولم يحقق أسوان فوزا في الدوري منذ هزيمة الزمالك في الجولة الـ12 في الدوري المصري، تعادل في أربع وخسر مباراة.

التعادل هو السابع لطلائع الجيش منذ بداية الموسم، والرابع لأسوان بعد مرور 16 جولة.

ورفع أسوان رصيده عند النقطة 19 في المركز التاسع، فيما أصبح طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

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