هاني سعيد: خطة تعاقدات بيراميدز تسير وفق الخطة

الجمعة، 27 يناير 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن خطة تعاقدات الفريق في شهر يناير الجاري تسير وفق الخطة.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي: "النادي لا يتعاقد سوى مع اللاعب الذي يحتاج إليه بالفعل وسيمثل إضافة إلى الفريق، والجهاز الفني يحدد احتياجاته من اللاعبين والنواقص التي يحتاج إلى سد العجز فيها".

وأضاف "في ذلك تتحرك الإدارة التنفيذية، ولكن بشرط أن يكون النادي في حاجة فعلية للاعب المنضم حديثا، ويجب أن يكون إضافة قوية للفريق ويستحق أن يرتدي قميص نادي بيراميدز".

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وأشار "فيما يخص الحديث حول التعاقد مع مهاجم خلال الانتقالات الحالية، فإنه يرى أن الخط الأمامي للفريق يؤدي بالصورة المطلوبة وجميع مراكز خط الهجوم تقدم الإضافة الكبيرة".

وأكمل "على سبيل المثال كل اللاعبين سواء فخري لاكاي أو فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإسلام عيسى وحتى إبراهيم عادل بعد عودته من الإصابة، جميعهم سجلوا أهدافا وبالتالي ليس هناك قلق على خط الهجوم".

وأتم "الأمور تسير في الإطار الصحيح والفريق جاهز للمنافسة على كل البطولات هذا الموسم، سواء الدوري أو الكأس، أو بطولة الكونفدرالية".

وضم بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية أحمد توفيق قادما من البنك الأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 16 من الدوري المصري.

كما وصل الفريق لنهائي كأس مصر 2022 بإقصاء الزمالك وفي انتظار مواجهة الأهلي في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.

الدوري المصري بيراميدز في الدوري هاني سعيد
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